россияне обещают херсонцам ежемесячное жалованье, если дети пойдут в "их" школы, – Соболевский

оккупационные власти Херсонщины анонсировали, будто готовы открыть 100 учебных заведений по своей программе в регионе. Однако эти учреждения полностью не укомплектованы.

Учебные заведения, которые хотят открыть россияне, преимущественно имеют только директора, бухгалтера и несколько учителей. Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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оккупанты прилагали усилия, чтобы привлечь определенное количество учителей из Крыма, однако те не очень хотят ехать в Херсонскую область. Поэтому россияне пытались заставить местных педагогов работать по их программе. Но и здесь потерпели неудачу, потому что большинство учителей отказывается.

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По словам заместителя председателя Херсонского областного совета, россиянам не так просто будет реализовать задуманное. Вероятнее всего, они просто создадут "красивую картинку" на базе нескольких учебных заведений. Пока они даже предлагают деньги родителям.

Они (россияне – 24 канал) анонсировали, что готовы платить деньги родителям, если они ребенка отправят в такую школу по российской программе, ежемесячно,

– заметил Юрий Соболевский.

Также он добавил, что Украина готова начать учебный год с 1 сентября по своей программе. У нас есть школы, которые будут работать в онлайн-формате, поэтому у каждого ребенка будет доступ к образованию.

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русский язык исчезнет из украинских учебных заведений

В школах Киева не будут преподавать русский язык, а также государственный язык страны-агрессорки исчезнет из программы обучения, как предмет или факультатив. Об этом говорится в ответе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос молодежного клуба "Джура".

В Харьковском национальном университете имени Каразина больше нет кафедр русского языка и истории русской литературы. Руководство вуза решило их ликвидировать, а появилась кафедра славянской филологии.

В украинской школьной программе планируют оставить только тех русских писателей, творчество которых было тесно связано с Украиной . В их числе Николай Гоголь, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Ильф и Петров. Теперь в Украине не будут учить такого как "Война и Мир". Все, что воспевало русские войска, все это исчезнет из программы зарубежной литературы.

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