В Херсонской области оккупанты похитили с рабочего места сразу 3 врачей

Российские военные на временно оккупированной Херсонской области похитили с рабочих мест 3 врачей. Где сейчас медики – неизвестно.

Захватчики похитили хирурга Каховской центральной городской больницы Виталия Серова. Также они повели в неизвестном направлении двух медиков Новокаховского здравоохранения.

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Среди них Сергей Лико. Имя другого врача пока неизвестно.

Отметим, что на оккупированных территориях российские солдаты постоянно похищают активистов, представителей власти и проукраинское население. Они пытают людей, пытаясь "выбить" у них какую-нибудь информацию.

Последние новости о ситуации на Юге

В ОК "Юг" сообщили, что враг активизировал воздушную разведку, чтобы корректировать огонь. Один из их дронов уже "долетался" – в Николаевском районе сбили БПЛА типа "Орлан". Кроме того, Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25.

За сутки 6 сентября украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. Из-за этого оккупанты лишились:

83 военных,

5 танков,

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",

3 орудий "Гиацинт-Б",

3 единицы автобронетехники.

Также ВСУ уничтожили 3 российских склада с боеприпасами в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

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Вечером 6 сентября руководитель пресс-центра "ОК Юг" Наталья Гуменюк сообщила радостную новость – украинские военные освободили некоторые населенные пункты на Юге. Она пообещала, что больше информации будет позже. Ведь командование опасается массовых ударов россиян по этим территориям.

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