Загарбники викрали хірурга Каховської центральної міської лікарні Віталія Сєрова. Також вони повели у невідомому напрямку двох медиків Новокаховського закладу охорони здоров'я.

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Серед них є Сергій Лико. Ім'я іншого лікаря наразі невідоме.

Зауважимо, на окупованих територіях російські солдати постійно викрадають активістів, представників влади та проукраїнське населення. Вони катують людей, намагаючись "вибити" у них якусь інформацію.

Останні новини про ситуацію на Півдні

В ОК "Південь" повідомили, що ворог активізував повітряну розвідку, щоб корегувати вогонь. Один з їхніх дронів вже "долітався" – у Миколаївському районі збили БПЛА типу "Орлан". Крім того, Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25.

За добу 6 вересня українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. Через це окупанти позбулися:

83 військових,

5 танків,

12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С",

3 гармат "Гіацинт-Б",

3 одиниць автобронетехніки.

Також ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Голій Пристані, Томиній Балці й Снігурівці.

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Увечері 6 вересня керівниця пресцентру "ОК Південь" Наталія Гуменюк повідомила радісну новину – українські військові звільнили деякі населені пункти на Півдні. Вона пообіцяла, що більше інформації буде згодом. Адже командування остерігається масових ударів росіян по цих територіях.

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