В Херсонской области оккупанты устроили массовые захоронения своих: закапывали даже живых

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. Чтобы скрыть реальное положение дел в российской армии и не выплачивать компенсации родным военных, оккупанты хоронят своих бойцов в украинской земле.

Впечатляет, но некоторых "освободителей" хоронили просто заживо их же товарищи. Об этом рассказали источники 24 канала в разведке.

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Произошло это в Херсонской области в селе Кизомис. Там оккупанты устроили массовое захоронение российских солдат и мобилизованных.

Вооруженные захватчики привезли гражданского экскаваторщика и заставили его вырывать, а затем зарывать пакеты с телами. В некоторых пакетах были еще живые люди. Однако оккупанты сказали, что им ничем не поможешь. И зарыли,

– сообщили в разведке.

Почему оккупанты сжигают своих побратимов

Заметим, что ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что враг активно сжигает тела своих военных в Херсонской области.

"Это связано с выплатами, и они скрывают потери. Они сжигают – и человек уже не погиб, а "пропал без вести". Россияне продолжат это делать, потому что количество погибших растет и это трудно скрывать", – сказала вице-премьер.

Кстати, информацию о сжигании тел на оккупированной Херсонской области также подтвердили 24 каналу источники в разведке. В конце июня стало известно, что россияне таким образом "ликвидируют" своих убитых в подготовленных котлованах с шинами. А цинковые гробы порой просто выбрасывают в лесополосах.

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С 24 февраля ВСУ уничтожили уже 37 200 военных врага. Также они сожгли немало техники противника. Только 300 россиян обезвредили за эти сутки. Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.