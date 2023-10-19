Под обстрелы россияне запустили по Херсонщине агитационный снаряд

Российская пропаганда продолжает бездарно работать. На этот раз враг выпустил по Херсонской области рассыпавшийся агитационными открытками снаряд.

Александр Прокудин рассказал, что оккупанты выпустили агитационный снаряд по одному из населенных пунктов правобережья. Глава Херсонской ОВА подчеркнул: вместо боеприпасов вокруг рассыпались агитационные снаряды.

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"Удар" по сознанию наших военных "прицельный": пишут, что воюем мы за Америку, что нужно "сделать правильный выбор и воссоединиться с братским народом и совместно бороться с фашизмом, как когда-то делали деды и прадеды". Вот как еще объяснить фашистам, что они и есть фашисты?

– эмоционально отреагировал Прокудин.

Он подчеркнул, что эта бумага, которую не пожалели оккупанты, сгодится, чтобы разжигать костер.

Оккупанты ударили по Херсону

Роман Мрочко отметил, что российские оккупанты с левого берега ударили по Херсону. В эпицентре оказались пригород и Корабельный район. По словам Мрочко, оккупанты используют различные виды вооружения. Информацию о разрушении пока уточняют. Данных о погибших или пострадавших, к счастью, нет.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги и ходить в укрытие гражданской защиты.