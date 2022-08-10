Оккупанты на Херсонщине жалуются, что их постоянно обстреливают и не меняют

российский оккупант жалуется на то, что их солдат никто не хочет менять. Кроме того, украинские военные постоянно обстреливают их в Херсонской области.

Один из солдат в телефонном разговоре жалуется отцу на плачевное положение в своем подразделении. Диалог перехватила украинская разведка.

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"Не меняют нас ни*эра"

Оккупант рассказывает о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

"Не меняют нас ни*эра, удовольствие это все", - жалуется россиянин отцу.

Захватчик говорит, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции в Херсонской области. Они атакуют каждые 5 – 10 минут. По словам кафира, украинские военные стреляют из высокоточных артиллерийских систем HIMARS.

Отец в свою очередь советует сыну быть осторожным, потому что атаки из "Хаймарсов" очень опасны.

Разговор кафиров с отцом: смотрите видео

Потери россии по состоянию на утро 10 августа

42 800 русских кафиров;

танков – 1832 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;

РСЗО – 261 (+0) единиц;

средства ПВО – 133 (+0) единиц;

самолетов – 232 (+9) единиц ;

вертолетов – 193 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),

крылатые ракеты – 185 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;

специальная техника – 89 (+2).

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба: видео