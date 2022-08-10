Оккупанты на Херсонщине жалуются, что их постоянно обстреливают и не меняют
Источник:ГУР МО
российский оккупант жалуется на то, что их солдат никто не хочет менять. Кроме того, украинские военные постоянно обстреливают их в Херсонской области.
Один из солдат в телефонном разговоре жалуется отцу на плачевное положение в своем подразделении. Диалог перехватила украинская разведка.
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"Не меняют нас ни*эра"
Оккупант рассказывает о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.
"Не меняют нас ни*эра, удовольствие это все", - жалуется россиянин отцу.
Захватчик говорит, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции в Херсонской области. Они атакуют каждые 5 – 10 минут. По словам кафира, украинские военные стреляют из высокоточных артиллерийских систем HIMARS.
Отец в свою очередь советует сыну быть осторожным, потому что атаки из "Хаймарсов" очень опасны.
Разговор кафиров с отцом: смотрите видео
Потери россии по состоянию на утро 10 августа
- 42 800 русских кафиров;
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средства ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц ;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальная техника – 89 (+2).