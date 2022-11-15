Безопасно ли на Херсонщине: Ким опубликовал видеодоказательство

Виталий Ким объяснил, безопасно ли в Херсонской области и самом городе. В подтверждение он опубликовал видео, на котором мирные бегут, испугавшись взрыва.

Соответствующие кадры глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал 15 ноября. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предупреждал, что россияне оставили после себя много мин.

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Ким ответил, безопасно ли в Херсонской области

Еще не очень безопасно на Херсонщине,

– заявил Виталий Ким.

В Херсонской области еще опасно: смотрите видео

Перед этим чиновник предостерег местных жителей от российских фейков. В частности, по данным Виталия Кима, Россия снова запустила специальную информационно-психологическую операцию, то есть так называемое ИПСО. Этим Кремль хочет повлиять на эмоции людей, изменить их мотивы действий и объективные суждения.

Глава Николаевской военной администрации предупредил местных, чтобы не ехали в населенный пункт, пока информацию об его освобождении не подтвердят Вооруженные Силы Украины.

Важные факты о заминировании Херсона

Убегая, российские захватчики заминировали территории правого берега Херсонщины и областной центр соответственно.

По данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, уже вернувшегося в город, Россия оставила после себя много вражеских мин. Поэтому он попросил жителей Херсона не собираться в людных местах и не заезжать в центр города.

Кроме того, в течение 13 – 19 ноября на водных объектах в Херсонской области запрещено пользоваться водным транспортом.

Известно, что в городе и области полиция и СБУ проводят стабилизационные мероприятия. Также работники ГСЧС разминируют территории.

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