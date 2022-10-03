В Херсонской области приземлили вражеский штурмовик Су-25
3 октября 2022 , 12:59Читати новину українською
Украинские военные наносят россиянам мощные потери на всех направлениях фронта, в том числе и на Юге. 3 октября в небе над Херсонщиной оккупанты потеряли штурмовик Су-25.
Вражескую авиацию сбил подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования. Хорошей новостью поделился спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
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24/7 бьем российских захватчиков в украинском небе ради нашего будущего,
– подчеркнул Назаров.
Он добавил, что российская авиация была сбита в Бериславском районе Херсонщины.