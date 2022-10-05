В Херсонской области произошел частичный обвал: Мусиенко о важных победах ВСУ на фронте

Украинские защитники филигранно и блестяще проводят контрнаступление. Частичный обвал в российской обороне в Херсонской области уже случился, потому что возвращение населенного пункта Давыдов Брод – очень важная победа, это один из тех пунктов, где у россиян были довольно крепкие позиции.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что потеря Давыдового Брода означает, что начала сыпаться линия фронта и это привело к тому, что россияне постепенно попадают в ловушку.

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Скорее всего, по мнению Мусиенко, сейчас россияне будут отходить на север Херсона, возможно, ближе к Бериславу, будут пытаться закрепиться на позициях.

В запасе россиян на правом берегу еще осталась Снигиревка, если они потеряют ее – линия обороны на правом берегу вообще пропадет. А мы видим, что именно это сейчас и происходит,

– говорит он.

Оккупанты бегут с укрепленных позиций, но из Херсонщины так просто не пойдут

"Дальше укрепленные районы уже аж вокруг Херсона, поэтому увидим, как ситуация будет развиваться", – добавляет специалист.

Освобождение Херсонщины продолжается постепенно: смотрите видео

По словам Александра Мусиенко, практически по всем направлениям украинские защитники давят на Херсон. Но также видим, что российские войска действительно сопротивляются и так просто эту землю не покидают.

На мой взгляд, такой приказ о "не отступать" они получили сверху. Поэтому даже со значительными потерями россияне будут стоять. Но похожая история была и в Лимане, там россияне тоже до последнего стояли, но все же попали в окружение ВСУ,

– резюмирует специалист.

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