Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що втрата Давидового Броду означає, що почала сипатися лінія фронту і це призвело до того, що росіяни поступово потрапляють у пастку.
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Скоріш за все, на думку Мусієнка, зараз росіяни будуть відходити на півночі Херсонщини, можливо ближче до Берислава, намагатимуться закріпитись на позиціях.
У запасі росіян на правому березі ще залишилась Снігурівка, якщо вони втратять ї її – лінія оборони на правому березі взагалі відсутня. А ми бачимо, що саме це зараз і відбувається,
– каже він.
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"Надалі, укріплені райони вже аж довкола Херсону, тому побачимо, як ситуація буде розвиватися", – додає фахівець.
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За словами Олександра Мусієнка, практично з усіх напрямків українські захисники тиснуть на Херсон. Але теж бачимо, що російські війська справді чинять там опір і так просто цю землю не покидають.
На мою думку, такий наказ про "не відступати", вони отримали зверху. Тому навіть зі значними втратами, росіяни будуть стояти. Але схоже історія була і в Лимані, там росіяни теж до останнього стояли, але все ж потрапили у оточення ЗСУ,
– резюмує фахівець.
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