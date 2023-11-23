В Херсонской области россияне убили велосипедиста, а в Херсоне ранили двух детей
Источник:Александр Прокудин
В Херсонской области оккупанты из беспилотника убили 70-летнего велосипедиста. Мужчина просто ехал по улице, когда россияне атаковали.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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"Русская армия убила пожилого жителя Берислава", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте.
70-летний мужчина скончался на месте / Фото ОВА
Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Херсона пострадали двое детей.
В больницу доставили 15-летнего мальчика и его 11-летнюю сестренку. У старшего – травмированы голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс,
– написал Прокудин.
Детям оказывают медицинскую помощь.
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