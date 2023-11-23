В Херсонской области россияне убили велосипедиста, а в Херсоне ранили двух детей

23 ноября 2023, 18:55
Читати новину українською

Источник:

Александр Прокудин

В Херсонской области оккупанты из беспилотника убили 70-летнего велосипедиста. Мужчина просто ехал по улице, когда россияне атаковали.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.  

Смотрите также Прямо сейчас эвакуируют в Киев, – Прокудин о состоянии 3-летней девочки, раненой в Херсоне

"Русская армия убила пожилого жителя Берислава", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте.


70-летний мужчина скончался на месте / Фото ОВА Россияне атаковали велосипедиста, когда тот просто двигался по улице / Фото ОВА

Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Херсона пострадали двое детей.

В больницу доставили 15-летнего мальчика и его 11-летнюю сестренку. У старшего – травмированы голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс,
– написал Прокудин.

Детям оказывают медицинскую помощь.

Россия продолжает террор населения Херсона

  • 23 ноября российские оккупанты также обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.
  • Ночью враг атаковал жилые кварталы Херсона с временно оккупированного левого берега. Пострадал 45-летний мужчина, который на момент атаки находился в своей квартире.
Автор: Анастасія Лукашевська