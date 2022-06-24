В Херсонской области российские военные обстреляли авто волонтеров

Российские военные, временно захватившие Херсон, прибегают к зверствам. Захватчики беспощадно обстреливают автомобили, которые пытаются прорваться в город или уехать из него.

Как сообщил депутат поселкового совета Дмитрий Бурлай, в Херсонской области российские военные обстреляли автомобиль волонтеров, которые доставляют помощь жителям Нововоронцовской общины.

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Он также обнародовал жуткие фото попавшего под обстрел автомобиля.

"Чтобы все поняли ужас войны и тех условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрела", – написал Бурлай.

Нововоронцовская община постоянно находится под обстрелами военных России. Волонтеры пытаются доставлять жителям, которые остались в селах, необходимые товары.

Авто волонтеров попало под обстрел / Фото Дмитрия Бурлая

ВСУ приближаются к Херсону

Украина начнет освобождать Херсонскую область, несмотря на попытки российских оккупантов строить оборонительные сооружения в городе. Вооруженные Силы уже продвигаются вперед и преуспевают на линии фронта. Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это.

В настоящее время войска готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведет наступление. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить,

– заметил Хлань.

Самые активные бои, по словам Сергея Хланя, будут проходить на левом берегу Херсонской области. Там больше будут вестись артиллерийские бои. При этом он подчеркнул, что для более уверенного наступления нужно больше западного оружия. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила, что действия украинских военных на Херсонском направлении сейчас достаточно успешны.

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Россияне надеются удержать захваченный Херсон и строят оборону. Как сообщил Сергей Хлань, российские оккупанты начали готовиться к бою за Херсон. Что касается волнений о безопасности мирного населения, они небезосновательны – враг будет устраивать террористические акты и пытаться обвинить в них ВСУ. Жителей города и области начали просить эвакуироваться при первой возможности.