Як повідомив депутат селищної ради Дмитро Бурлай, на Херсонщині російські військові обстріляли автомобіль волонтерів, які доставляють допомогу жителям Нововоронцовської громади.

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Він також оприлюднив моторошні фото автомобіля, що потрапив під обстріл.

"Щоб всі зрозуміли жах війни й тих умов, в яких ми працюємо. Наш бусік, який постраждав після обстрілів", – написав Бурлай.

Додамо, що Нововоронцовська громада постійно перебуває під обстрілами військових Росії. Волонтери намагаються доставляти до жителів, які залишились у селах необхідні товари.

Авто волонтерів потрапило під обстріл / Фото Дмитра Бурлая

ЗСУ наближаються до Херсона

Україна почне звільняти Херсонську область, попри спроби російських окупантів будувати оборонні споруди в місті. Збройні Сили уже просуваються вперед і мають успіхи на лінії фронту. Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань наголосив, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це.

Нині війська готуються до оборони Херсона, поки ЗСУ ведуть наступи. Як повідомляють місцеві жителі, у промислових районах будуються оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити,

– зауважив Хлань.

Найактивніші бої, за словами Сергія Хланя, йтимуть на лівому березі Херсонської області. Там найбільше вестимуться артилерійські бої. При цьому він наголосив, що для впевненішого наступу потрібно більше західної зброї. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк також підтвердила, що дії українських військових на Херсонському напрямку зараз достатньо успішні.

Зверніть увагу! Росіяни сподіваються втримати захоплений Херсон та будують оборону. Як повідомив Сергій Хлань, російські окупанти почали готуватися до бою за Херсон. Що стосується хвилювань про безпеку мирного населення, то вони небезпідставні – ворог буде влаштовувати терористичні акти та намагатися звинуватити в них ЗСУ. Мешканців міста та області почали просити евакуюватися за першої ліпшої нагоди.