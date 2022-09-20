В Херсонском облсовете прокомментировали слухи о появлении коллаборанта сальдо в городе

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вернулся в город и готов к "выполнению своих обязанностей".

В эфире 24 канала заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что действительно оккупанты сделали заявление якобы сальдо находится в Херсоне. Однако никаких публичных мероприятий с его участием еще не было.

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"Поэтому подтвердить на 100%, что он действительно находится в Херсоне – не можем. Но в любом случае на самом деле это не имеет большого значения, потому что ни он, ни другие коллаборанты настоящей власти на территории Херсонской области не имеют. Это нескрываемая аннексия" нашей территории, где всем распоряжаются граждане россии, которых поставила москва для управления захваченными территориями", – объяснил Соболевский.

Он напомнил, что последняя информация, которая была о сальдо, – якобы он на лечении в Москве и был в тяжелом состоянии. Может быть, он действительно сейчас в Херсоне, однако подтверждения нет.

Соболевский отметил, что на опубликованном фото, которое указывают якобы в подтверждение присутствия сальдо, действительно Херсон. Однако, когда оно было сделано – неизвестно.

Смотрите видео: Соболевский о возвращении сальдо

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