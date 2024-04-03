Нападение на авто ТЦК в Хмельницкой области: одна из женщин понесет наказание

Женщину, которая напала на автомобиль работников ТЦК в Хмельницкой области, накажут в судебном порядке.

Об этом сообщает Оперативное командование "Запад". Там напомнили, что на днях, во время проведения оповещения на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК, было совершено нападение группой местных жительниц.

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"Полиция начала расследование относительно случая в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", – говорится в сообщении.

В отношении женщины открыли производство

Отмечается, что в отношении женщины открыли административное производство за мелкое хулиганство.

Снкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК – являются частью ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание", – отметили в ОК "Запад".

Что известно о случае