Про це повідомляє Оперативне командування "Захід". Там нагадали, що днями, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК, було скоєно напад групою місцевих мешканок.
Дивіться також У Хмельницькому після проходження ВЛК помер чоловік: у ТЦК пояснили, що сталося
"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", – йдеться в повідомленні.
Щодо жінки відкрили провадження
Зазначається, що стосовно жінки відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство.
Снкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання", – наголосили в ОК "Захід".
Що відомо про випадок
- У мережі опублікували відео нападу жінок на автомобіль військовослужбовців ТЦК на Хмельниччині.
- Жінки обурювалися, що на фронт забирають молодих хлопців. Мовляв, поліцейські та працівники СБУ залишаються в тилу, і що ця машина повинна бути на передовій для вивезення поранених.
- У ході суперечки жінки вигнали з авто чоловіка у військовій формі, а одна з них розбила палицею лобове скло.
- У Хмельницькому ОТЦК та СП повідомили, що напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час проведення заходів оповіщення.