Про це повідомляє Оперативне командування "Захід". Там нагадали, що днями, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК, було скоєно напад групою місцевих мешканок.

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"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", – йдеться в повідомленні.

Щодо жінки відкрили провадження

Зазначається, що стосовно жінки відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство.

Снкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання", – наголосили в ОК "Захід".

Що відомо про випадок