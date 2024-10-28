Потерялся в лесу во время сбора грибов: в Хмельницкой области разыскали 4-летнего мальчика

В эти выходные в Хмельницкой области жительница Деражнянщины пошла в лес по грибы вместе со своим 4-летним сыном. Внезапно ребенок исчез из поля зрения мамы и потерялся.

Мальчика искали несколько нарядов полиции. Об этом начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала Общественное Хмельницкий.

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В Хмельницкой области нашли мальчика, потерявшегося в лесу

Во время объезда леса полицейские заметили местного жителя с маленьким мальчиком. Как оказалось, мальчик сам вышел на опушку леса и бродил там растерянным, пока не встретил мужчину,

– говорят в полиции.

По словам Инны Глеги, правоохранители передали ребенка матери. Известно, что ювенальный полицейский провел с женщиной профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем подобные случаи не случались.

Что делать, если пропал ребенок

Полицейские имеют несколько советов, как следует действовать в случае исчезновения ребенка.