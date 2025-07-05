На Хмельнитчине прогремели взрывы: туда летели "Кинжалы"

5 июля вечером оккупанты подняли в небо МиГ-31К. С этого самолета враг совершил пуски аэробалистическими ракетами "Кинжал".

В 17.36 по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога. Оккупанты осуществили пуски ракет в направлении западных областей, передает 24 Канал.

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Взрывы в Хмельницкой области

В 17:38 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая двигалась через Киевщину, Житомирщину и полетела в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине.

В 17:42 в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Через несколько минут второй "Кинжал" пролетел тот же маршрут и отправился в направлении Староконстантинова. В 17:51 в Хмельницкой области прогремели новые взрывы.

Напомним, что Х-47м2 "Кинжал" – это ракета, в которых боевая часть двигается на гиперзвуковых скоростях в атмосфере. То есть в промежутке 5000 – 25000 километров в час.

Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета, поэтому перехватить их тяжело. Перед взрывом ракета способна пробивать любую броню.