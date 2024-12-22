Поздно вечером 22 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Хмельнитчину атакуют дроны

В 20:57 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала вражеская атака ударными беспилотниками.

О 21:33 Воздушные силы предупредили, что вражеские БПЛА фиксируются в северной части Хмельницкой области. Ударные дроны двигались на юг – в направлении Староконстантинова.

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Около 21:50 в Хмельницкой области прогремели взрывы. На сейчас власти не сообщали деталей относительно вражеской атаки. Вероятно, они появятся после того, как пройдет угроза и прозвучит отбой воздушной тревоги.

Информация о разрушениях, а также о жертвах или пострадавших пока не поступала.

На сейчас продолжается вражеская атака дронами. Опасность существует на Севере и Западе страны.

Громко было и на Киевщине

Враг почти сутки атакует Киевскую область. С полуночи в регионе уже 6 воздушная тревога, а взрывы раздавались уже трижды.

Так, силы ПВО сбивали вражеские цели. В КГВА предупреждали, что враг продолжает атаковать, поэтому в области работают силы и средства ПВО.

Сейчас местные власти не сообщали о последствиях атаки на Киевщине. Информация о жертвах и пострадавших также не поступала.

Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности и проходить в укрытие после сигнала воздушной тревоги. Не снимайте и не распространяйте информацию о работе сил ПВО, их расположения.

Россияне атакуют не только "Шахедами", но и "дронами-приманками"

С осени 2024 года россияне начали использовать беспилотники-приманки для атак по Украине. Эти дроны имитируют "Шахеды" и пытаются преодолеть систему ПВО.

Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских БпЛА, выпущенных по Украине. Такие дроны несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Она имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136.

Как пояснил Юрий Игнат, дешевые беспилотники пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, ведь украинские защитники могут сбивать дроны-приманки вместо тех, несущих смертоносную боеголовку.