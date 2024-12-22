Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Україна перебуває під атакою "Шахедів": тривога вже на Заході та знову у Києві

Хмельниччину атакують дрони

О 20:57 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ворожа атака ударними безпілотниками.

О 21:33 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА фіксуються у північній частині Хмельниччини. Ударні дрони рухалися на Південь – у напрямку Старокостянтинова.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Близько 21:50 на Хмельниччині прогриміли вибухи. Наразі влада не повідомляла деталей щодо ворожої атаки. Ймовірно, вони з'являться після того, як мине загроза та пролунає відбій повітряної тривоги.

Наразі триває ворожа атака дронами. Небезпека існує на Півночі та Заході країни.