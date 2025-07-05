Вражеские российские войска не прекращают террор Украины. Утром 5 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Хмельницкой области

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Утром в субботу, 5 июля, россияне продолжили атаку ударными БПЛА. Так, в 8:14 в Воздушных силах информировали об опасности для жителей Хмельницкой области.

Хмельницкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА,

– говорилось в сообщении.

Уже через 10 минут в ВС предупредили Староконстантинов об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

В 8:28 стало известно, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.