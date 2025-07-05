Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи на Хмельниччині

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зранку в суботу, 5 липня, росіяни продовжили атаку ударними БпЛА. Так, о 8:14 в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів Хмельницької області.

Хмельниччина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– йшлося в повідомленні.

Вже через 10 хвилин в ПС попередили Старокостянтинів про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

О 8:28 стало відомо, що на Хмельниччині було чути звуки вибухів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.