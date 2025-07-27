В Хмельницкой области прогремели взрывы: область атаковали ударные БПЛА

Утром воскресенья, 27 июля, Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Воздушную тревогу там объявили во всех районах в 07:30. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об атаке 27 июля?

О движении "Шахедов" жителей Хмельницкой области предупредили заранее. В 07:35 Воздушные силы ВСУ писали о группах дронов на юго-западе Винницкой области, которые двигались в направлении области.

Кроме того, в 09:01 беспилотники уже были на востоке Хмельницкой области курсом на областной центр. В 09:27 об угрозе применения врагом ударных БПЛА информировали жителей Староконстантинова.

О взрывах корреспонденты Суспильного сообщили в 09:21.

Уже вскоре, в 09:41, в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги.

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Напомним, утром силы ПВО также работали в Киевской области – движение российских дронов там зафиксировали около 06:56.