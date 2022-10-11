В Хмельницкой области работает ПВО, в Киевской области сбили ракету

В Хмельницкой и Киевской областях во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионах работает ПВО.

Сообщается, что на Киевщине сбили ракеты. О работе ПВО сообщают и на Хмельнитчине.

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Россия снова обстреливает украинские города

На Киевщине силы ПВО смогли сбить 2 вражеских ракеты. Звуки взрывов раздались и в Хмельницкой области. Отмечается, что ПВО работает. В ОВА не сообщили, есть ли попадания, однако призвали местных жителей беречь себя.

В Хмельницкой области сбили иранский дрон

Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в регионе сбили вражеский дрон-камикадзе иранского производства"Shahed-136"

Напомним, что около 9 утра по всей Украине началась воздушная тревога. Кроме Киевщины и Хмельнитчины, звуки взрывов слышали в:

Виннице, в Одесской и Николаевской областях – вам работала ПВО.

Также СМИ писали о звуках взрывов в Кривом Роге и на Ровненщине. Информации относительно Кривого Рога пока нет, а информация относительно Ровненщины – не подтвердилась.

Россия атакует Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов: ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Заметьте, что дополнительно сегодня утром оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье, обстреляв объекты инфраструктуры города. К сожалению, есть погибший.

Этим же утром нанесли удар дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС, что в Винницкой области. Также иранскими дронами враг пытался атаковать Юг. Ночью силы ПВО сбили 8 дронов-камикадзе над Николаевской и Одесской областями.

Во временно оккупированном Херсоне тоже взрывы

Утром 11 октября неспокойно во временно захваченном россиянами Херсоне. Около 10 утра местные телеграм-каналы сообщили о "прилетах" – в небо поднялся столб дыма. Призываем местных жителей быть осторожными и не приближаться к военным объектам.

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