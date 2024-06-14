В Хмельницкой области раздаются взрывы: россияне снова атакуют Староконстантинов
14 июня 2024, 02:34Читати новину українською
Источник:Воздушные силы
В ночь на 14 июня российские войска атаковали Украину ударными БпЛА. Взрывы прогремели в частности в Староконстантинове Хмельницкой области.
Сейчас воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины.
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В Староконстантинове раздались взрывы
Перед взрывами командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе атаки беспилотников в регионе. "Шахеды" двигались в Хмельницкой области курсом на Староконстантинов и Киевской курсом на Житомирщину.
Староконстантинов в укрытие!
– Написали в Воздушных силах в 02:26.
Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в Хмельницкой области была объявлена еще в 01:16.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Россияне регулярно атакуют Хмельницкую область
- Утром 7 июня российские "Шахеды" также долетели до Хмельницкой области. По данным мониторинговых групп, их было не менее шести единиц.
- Тогда несколько групп ударных вражеских БпЛА пытались атаковать Староконстантинов с трех направлений – с востока, запада и юга. Вскоре до Хмельницкой области долетели и российские ракеты.
- К счастью, глава Хмельницкой ОВА также сообщил, что обращений по поводу травмированных или погибших не поступало. О повреждении имущества жителей Хмельницкой области сообщений также нет.