В Хмельницкой области дважды раздавались взрывы: там сообщали о работе ПВО

Российские захватчики вечером 14 декабря и ночью на 15 декабря запустили беспилотники типа "Шахед" по Украине. Поздно ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Там сообщали о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей области идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Враг запустил несколько групп "Шахедов": в Николаевской области работала ПВО, в ряде регионов – тревога

Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Воздушные силы около 23 часов 38 минут сообщили, что российские беспилотники типа "Шахед" зафиксировали в Винницкой и Хмельницкой области. Они двигались на запад.

Внимание! "Шахеды" в Хмельницкой и Винницкой области - в направлении Староконстантинова!

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Уже 15 декабря около 0 часов 29 минут первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин рассказал о работе противовоздушной обороны в одном из районов области.

"Шепетовский район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил он.

Через два десятка минут Тюрин сообщил о вторых взрывах в Хмельницкой области. На этот раз они звучали в Хмельницком районе, где работала украинская противовоздушная оборона.

По состоянию на 0:49 минут воздушная тревога в области продолжается. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки и есть ли повреждения в Хмельницкой области.

Россия атаковала Украину "Шахедами" с Юга

Воздушная тревога начала раздаваться в Херсонской и Николаевской областях 14 декабря около 19 часов 56 минут. Тогда военные сообщали о движении российских беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед".

Уже через час в Николаевской области раздались громкие взрывы. Там сообщали о работе ПВО.

Дальше тревога начала распространяться по вектору на северные и западные области. В настоящее время форпостом для российских "Шахедов" является Хмельницкая область.