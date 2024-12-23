В Хмельницкой области сбили 5 "Шахедов": повреждено предприятие, пострадал человек

В ночь на 23 декабря российская армия снова терроризировала Украину ударными дронами. Работу ПВО по "Шахедам", в частности, фиксировали в Хмельницкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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Что известно об атаке БпЛА на Хмельницкую область

По словам Тюрина, ночью в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 5 вражеских БпЛА типа "Шахед".

В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное,

– рассказал глава ОВА,

Он добавил, что также повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль.

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К слову, этой ночью ВСУ ударили по складу с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов в России. Это произошло на территории экономической зоны "Алабуга". Известно, что в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Шахедов" – и все сгорело.