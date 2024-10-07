В Хмельницкой области слышали взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы. Оккупанты атакуют дронами.

Еще с вечера россияне начали атаку дронов на Украину. Сначала враг запустил беспилотников с северного направления. Около пяти часов стало известно, что почти все дроны удалось сбить. В то же время появилось сообщение о запуске новой партии "Шахедов". На этот раз – с юга. В Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена ​​в 05:40.

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Взрывы в Хмельницкой области

Около 07:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе для Староконстантинова.

Позже Сергей Тюрин, глава Хмельницкой ОВА, сообщил, что утром силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Шахед". Пока информация о травмированных, погибших и разрушениях не поступала.

К слову, Староконстантинов очень часто становится объектом воздушных атак врага.

Напомним, что 27 сентября Россия ударила по Староконстантинову ракетами "Кинжал", нацелившись на аэродром с бетонными укрытиями, которые ценны даже в пустом состоянии.

Военный аналитик Ян Матвеев объяснил, что "Кинжалы" применяют в исключительных случаях из-за их высокой стоимости, в частности, для обнаружения истребителей F-16, но эти ракеты можно сбивать системами ЗРК Patriot.