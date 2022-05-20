В Хмельницкой области спокойно: информацию о взрывах опровергли

В Украине утром 20 мая звучала масштабная воздушная тревога. Была информация о взрывах в Хмельницкой области, но она не подтвердилась.

В Хмельницкой области все спокойно. Информацию о взрывах опроверг глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

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На территории области все спокойно. Информация в социальных сетях и телеграм-каналах по взрывам в Хмельницкой области не подтверждена,

– сообщил он.

Воздушную тревогу утром объявляли во многих областях Украины. В частности, сигналы оповещения населения прозвучали на Севере, Западе, а также в Центре нашего государства.

О взрывах в Хмельницкой области писали телеграм-каналы и соцсети.

Также были сообщения, что слышны звуки взрывов в Киевской и Житомирской областях. Предполагали, что в Киевской области могла работать противовоздушная оборона.

Россия обстреливает Украину: последние случаи

Несмотря на опасность для каждого региона нашего государства, больше всего страдают Юг и Восток. Именно там кроме обстрелов еще и продолжаются активные боевые действия, которые вероломно проводит враг. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что за 19 мая там погибло 13 человек от атак россиян. Те нещадно бьют по региону и стреляют по мирным, пытаясь захватить территорию.

Страдает от российских боевых снарядов и Николаевская область. В частности, еще 18 мая враг обстрелял Широковскую общину. Из-за этого там полностью разрушен один жилой дом, еще семь россияне своими бомбами повредили. В ночь на 19 мая россияне уже обстреливали Ингульскую общину. Известно о поврежденных 12 жилых домах, но, к счастью, предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Обстреливают российские оккупанты и прифронтовую Днепропетровскую область. В ночь на 20 мая под обстрел попал Криворожский район. Именно на то направление враг острил зубы, чтобы наступать, но наши военные обломали его коварные планы. Но, к сожалению, уберечь от ракет труднее, чем остановить на земле. Поэтому там 2 человека получили осколочные ранения. Также повредили машины местных жителей и 24 домовладения, разрушили 3 дома.

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Власти постоянно призывают людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атакуют своими ракетами всю территорию нашего государства. Поэтому, если вы находитесь в относительно спокойном регионе, где нет активных боевых действий, все равно надо идти в укрытие.