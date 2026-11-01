В Хмельницком прогремел взрыв
Россияне не прекращают террор против украинских городов. Под ударом оказался Хмельницкий. Там прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно об атаке на Хмельницкий?
Отметим, что в регионе фиксировали вражеские "Шахеды". Около 8:21 БПЛА был уже вблизи областного центра. В 8:26 поступило сообщение о взрыве.
Пока информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, об этом станет известно позже – в таком случае мы обновим материал.
Где еще было громко?
Под ударом еще раз оказался Киев. Российские дроны атаковали столицу, из-за чего горожане слышали звуки взрывов.
Тем временем в Винницкой области был атакован объект энергетической инфраструктуры. Также повреждена остановка, окна в многоэтажках и автомобиль в Виннице.
Взрывы слышали и в Ровно. К тому же враг продолжил удары по энергетике Днепропетровщины. Из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.