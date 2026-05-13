В Хмельницком прогремели взрывы: есть пострадавшие

Страна-агрессор продолжает террор украинских городов. В среду, 13 мая, жители Хмельницкого содрогнулись от взрывов.

Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Хмельницком?

Отметим, что к утру 13 мая российские войска активизировали атаку дронами типа "Шахед". Беспилотники большими группами направляются на города Украины. В значительной степени дроны сосредоточены в направлении Запада.

О движении "Шахедов" из Винничины в Хмельницкую область в Воздушных силах ВСУ написали в 10:51. Тревога в регионе, в частности в Хмельницком и Каменец-Подольском районах, начала распространяться около 10:46 - 11:07.

О взрывах в городе сообщили уже в 11.21. Впоследствии в 11:55 глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил информацию о взрывах и отметил, что вражеские дроны атакуют регион.

Он уточнил, что по российским целям работают силы ПВО. Также известно о 2 травмированных.

Берегите себя. Находитесь в укрытиях,

– написал Тюрин.

В ночное время Воздушные силы Украины отражали массированную атаку российских беспилотников. В общей сложности Россия запустила 139 ударных дронов по территории Украины, из которых украинская противовоздушная оборона уничтожила 111.

Какие еще города Украины страдали от ударов окупантов в последнее время?

13 мая в Днепре во время воздушной тревоги был слышен взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении российских беспилотников в направлении области. Взрывы гремели и в Киевской области.

Также вражеские войска совершили атаку дронами по Одесской области. В результате ударов были повреждены складские и хозяйственные здания, возникли локальные возгорания, которые впоследствии ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

А накануне, 12 мая, оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге – там погибли люди, а среди пострадавших – младенец.