В Хмельницком попрощались с погибшими во время российской атаки спасателями

В Хмельницком 28 февраля состоялась церемония прощания с двумя погибшими спасателями, которые погибли исполняя служебные обязанности во время российской атаки дронами.

21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук скончались из-за травм, полученных в результате повторного удара БПЛА по городу.

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Возле фотографий и гробов погибших лежало снаряжение пожарных. Отдать последнюю дань уважения пришли не только друзья и родные, а неравнодушные горожане, правоохранители, спасатели, нацгвардейцы. Их провожали на коленях, под звук пожарной сирены.



Церемония прощания с погибшими спасателями / Фото Суспильного

Прощание с Владиславом Двораком и Сергеем Севруком / Фото Суспильного



Украинцы пришли попрощаться с героями / Фото Суспильного

С Героями простились в гарнизонном клубе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области. Для этого там собрались сотни человек. Похоронят спасателей 1 марта.

Дворака – в Дедковцах, а Севрука – в Деражне.

Что известно о погибших спасателях

21-летний Владислав Дворак был командиром отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части Хмельницкого. Парень родом из села Дедковцы Шепетовского района. Имел звание прапорщика службы гражданской защиты. У него осталась невеста, с которой планировали жениться.

31-летний Сергей Севрук – сержант службы гражданской защиты, отец двух дочерей. Герой был родом из Деражни Хмельницкого района.

Церемония прощания с погибшими в результате российской атаки спасателями: видео