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24 Канал Главные новости Взрывы гремели в Хмельнитчине: БпЛА ударил в жилую многоэтажку
24 сентября, 08:08
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Обновлено - 08:45, 24 сентября

Взрывы гремели в Хмельнитчине: БпЛА ударил в жилую многоэтажку

Даниил Жоров

В четверг, 24 сентября, Россия запустила беспилотники по украинским городам. В Хмельницком слышали звуки взрывов.

Об этом писали местные телеграмм-каналы. 

Что известно о российских обстрелах? 

В 2:40 в Хмельницком районе была объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой беспилотников. В 7:56 Воздушные силы сообщили об ударном дроне в районе Красилова, который держал курс на запад. 

Приблизительно в 8:06 в Хмельницком раздались взрывы. По состоянию на 8:22 в районе все еще сохраняется угроза.

Во время воздушной тревоги в Хмельнитчине работали силы ПВО. Есть сбития, 
– сообщили в ОВА. 

В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. На место выехали все необходимые службы. Предварительно, без пострадавших.


Российский удар по Хмельницкому / ОВА

Также в четверг, 24 сентября, Россия атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания. 

Кроме того, разрушение было зафиксировано еще в 4 районах города. Также известно о погибших и пострадавших.

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