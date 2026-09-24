Взрывы гремели в Хмельнитчине: БпЛА ударил в жилую многоэтажку

В четверг, 24 сентября, Россия запустила беспилотники по украинским городам. В Хмельницком слышали звуки взрывов.

Об этом писали местные телеграмм-каналы.

Что известно о российских обстрелах?

В 2:40 в Хмельницком районе была объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой беспилотников. В 7:56 Воздушные силы сообщили об ударном дроне в районе Красилова, который держал курс на запад.

Приблизительно в 8:06 в Хмельницком раздались взрывы. По состоянию на 8:22 в районе все еще сохраняется угроза.

Во время воздушной тревоги в Хмельнитчине работали силы ПВО. Есть сбития,

– сообщили в ОВА.

В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. На место выехали все необходимые службы. Предварительно, без пострадавших.



Российский удар по Хмельницкому / ОВА

Также в четверг, 24 сентября, Россия атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания.

Кроме того, разрушение было зафиксировано еще в 4 районах города. Также известно о погибших и пострадавших.