Взрывы гремели в Хмельнитчине: БпЛА ударил в жилую многоэтажку
В четверг, 24 сентября, Россия запустила беспилотники по украинским городам. В Хмельницком слышали звуки взрывов.
Об этом писали местные телеграмм-каналы.
Что известно о российских обстрелах?
В 2:40 в Хмельницком районе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой беспилотников. В 7:56 Воздушные силы сообщили об ударном дроне в районе Красилова, который держал курс на запад.
Приблизительно в 8:06 в Хмельницком раздались взрывы. По состоянию на 8:22 в районе все еще сохраняется угроза.
Во время воздушной тревоги в Хмельнитчине работали силы ПВО. Есть сбития,
– сообщили в ОВА.
В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. На место выехали все необходимые службы. Предварительно, без пострадавших.
Российский удар по Хмельницкому / ОВА
Также в четверг, 24 сентября, Россия атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания.
Кроме того, разрушение было зафиксировано еще в 4 районах города. Также известно о погибших и пострадавших.