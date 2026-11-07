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24 Канал Новости Украины В Хмельницком прогремели взрывы
7 ноября, 21:33
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Обновлено - 21:46, 7 ноября

В Хмельницком прогремели взрывы

Даниил Жоров

В субботу, 7 ноября, Россия совершила атаку на Украину с помощью БПЛА. В Хмельницком прогремели взрывы.

Об этом написали местные паблики. 

Какая ситуация в городе? 

В субботу, 7 ноября, Россия наносила удары по украинским городам безилотниками. Около 21:27 Воздушные силы сообщили, что на город летел реактивный дрон с юго-востока. 

В 21:32 местные жители услышали звуки взрывов. 

Где сейчас тревога: смотрите карту

Отметим, что вечером 7 ноября российские военные также запустили ударные БпЛА на Винничину. В области прогремели взрывы.

Кроме того, страна-агрессорка несколько раз обстреливала Киев. В результате атаки в Шевченковском районе столицы поврежден частный жилой дом, а в Оболонском возник пожар на большой площади складского помещения.

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