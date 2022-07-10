Бывшая артистка филармонии в Хмельницком поддерживала Россию
Там СБУ разоблачила еще одну коллаборантку. Ею оказалась бывшая артистка Хмельницкой областной филармонии. Она регулярно в социальных сетях репостила новости с российской пропагандой, в которых украинские власти обвиняли в лживом освещении войны.
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Она активно репостила "новости" из российских пабликов, в которых украинские защитники обвиняются в убийствах мирного населения: "Буча – украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ",
– сообщают в ведомстве.
Дома у женщины провели обыски. В результате обнаружили георгиевские ленты, российский флаг и шевроны военных подразделений ВС России, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности последней.
Гергиевская лента, которую нашли у коллаборантки дома / Фото СБУ
Флаг россии, обнаруженный во время обысков / Фото СБУ
Дома у коллаборантки были и военные российские шевроны / Фото СБУ
Ей уже объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
СБУ: последние новости
- Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане России.
- Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российских спецслужбах еще с февраля 2014 года.
- На Львовщине преступная группировка брала взятки за льготное растаможивание импортных авто СБУ разоблачила их и объявила о подозрении.
- СБУ поймала человека, который корректировал огонь врагов в Украине. Его обнаружили в Одесской области – была непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и избивали по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Также задержала враждебного корректировщика, который был игроманом и из-за финансовых проблем без раздумий согласился на "подработку" кафиров.
- Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, сбежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.
- Кроме того, по инициативе СБУ в Украине наложили арест на миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома".
Заметьте – СБУ задержала корректировщиков ударов по Бахмуту и Краматорску: смотрите видео