На Хмельнитчине раздавались взрывы: местные власти говорят о работе ПВО по "Шахедам"
Источник:фейсбук Сергея Тюрина
В ночь на 4 декабря взрывы прогремели на Хмельнитчине. Как сообщают представители местных властей, в области слышали работу ПВО по воздушным целям врага.
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 3 декабря в 23:37. Предшествовало этому сообщение Воздушных сил о том, что россияне запустили дроны-камикадзе с полуострова Крым. Об этом стало известно в 19:28.
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Что известно о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Сообщение, посвященное работе ПВО по враждебным воздушным целям, оно опубликовало в 01:09.
Жители Хмельницкого района могли слышны звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,
– призвал он.
Обратим внимание, что мониторинговые каналы извещают о том, что ПВО отрабатывало по российским воздушным целям на Хмельнитчине, Харьковщине, а также по Днепропетровщине.
01:17 в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги. Призываем быть осторожными, покидая укрытие.
Атака "Шахедами" минувшей ночью
- Обратим внимание, что Украину "Шахедами" россияне атаковали также в ночь на 3 декабря. Известно, что враг запустил 12 ударных БПЛА из Приморско-Ахтарского ракона. Также запустили управляемую авиационную ракету из воздушного пространства Белгородской народной республики.
- В Воздушных силах уточнили, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали в нескольких волнах. Они заходили через Херсонскую область в Николаевскую область.
- И именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", противовоздушная оброна уничтожила большинство "Шахедов". Остальные дроны-камикадзе оккупанты направили в северо-западном направлении, где их сбили в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
- По результатам боевой работы, противовоздушная оборона Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожила 10 "Шахедов". Что касается управляемой авиационной ракеты X-59, то она своей цели не достигла.
Напоминаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Следует понимать, что обломки сбитых воздушных целей падают на землю, что может угрожать вашему здоровью и жизни.