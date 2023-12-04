На Хмельнитчине раздавались взрывы: местные власти говорят о работе ПВО по "Шахедам"

В ночь на 4 декабря взрывы прогремели на Хмельнитчине. Как сообщают представители местных властей, в области слышали работу ПВО по воздушным целям врага.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 3 декабря в 23:37. Предшествовало этому сообщение Воздушных сил о том, что россияне запустили дроны-камикадзе с полуострова Крым. Об этом стало известно в 19:28.

Читайте также На Николаевщине раздались взрывы: в области тревога из-за "Шахед"

Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Сообщение, посвященное работе ПВО по враждебным воздушным целям, оно опубликовало в 01:09.

Жители Хмельницкого района могли слышны звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,

– призвал он.

Обратим внимание, что мониторинговые каналы извещают о том, что ПВО отрабатывало по российским воздушным целям на Хмельнитчине, Харьковщине, а также по Днепропетровщине.

01:17 в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги. Призываем быть осторожными, покидая укрытие.

Атака "Шахедами" минувшей ночью

Обратим внимание, что Украину "Шахедами" россияне атаковали также в ночь на 3 декабря. Известно, что враг запустил 12 ударных БПЛА из Приморско-Ахтарского ракона. Также запустили управляемую авиационную ракету из воздушного пространства Белгородской народной республики.

В Воздушных силах уточнили, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали в нескольких волнах. Они заходили через Херсонскую область в Николаевскую область.

И именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", противовоздушная оброна уничтожила большинство "Шахедов". Остальные дроны-камикадзе оккупанты направили в северо-западном направлении, где их сбили в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

По результатам боевой работы, противовоздушная оборона Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожила 10 "Шахедов". Что касается управляемой авиационной ракеты X-59, то она своей цели не достигла.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Следует понимать, что обломки сбитых воздушных целей падают на землю, что может угрожать вашему здоровью и жизни.