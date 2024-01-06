На Хмельнитчине во время атаки "Шахедов" раздались взрывы: в области работала ПВО
Российские военные в ночь на 6 января атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе. Известно, что в регионе работала ПВО, отбивая атаку "Шахедов".
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 5 января в 23:49. Тогда жителей сообщили об угрозе атаки ударными БПЛА, которые ранее запустил враг. А уже в 01.20 в области объявили отбой. Впоследствии стало известно о работе ПВО по "Шахедам".
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В Хмельницкой области работала ПВО
Обратим внимание, что о взрывах в регионе СМИ сообщали около 00:30. Собственно, тогда было известно, что по региону бродят "Шахеды". Вскоре официальная информация поступила от представителей местных властей.
Подробно в 01:33 поделился первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он отметил, что жители области могли слышны звуки взрывов. По его словам, работали силы ПВО. Он добавил, что данных о пострадавших нет. В то же время, отметил, что деталями поделится впоследствии.
Заметим, что об угрозе атаки "Шахедами" Воздушные силы известили еще в 20:25 . Первое предупреждение касалось движения ударных БПЛА в западной части Херсонской области. Тогда сообщалось, что они держат северо-западный курс. Позже стало известно, что ударные дроны в направлении Баштанского района Николаевской области и курсируют на Кировоградщину.
Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед"
- Ровно столько воздушных целей удалось уничтожить Воздушным силам в ночь на 5 января. Известно, что тогда враг запустил двумя волнами 29 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска, что в России и мыса Чауда на полуострове Крым.
- Известно, что для отбивания вражеской атаки привлекались мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.
- В роде войск подчеркивают, что большинство "Шахедов" удалось уничтожить подразделениям мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Известно, что сбили 21 из 29 ударных дронов. Сделали это в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Хмельницкой областей.
- Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, часть баражирующих боеприпасов враг направил на прифронтовую зону Херсонской и Николаевской областей.