Ночью россияне запустили по Украине более 400 ударных БПЛА: как сработала ПВО

В ночь на 1 ноября Россия совершила массированную атаку беспилотниками по Украине. Среди запущенных противником дронов было 64 реактивных "Шахеда".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов сбила ПВО 1 ноября?

Всего российские войска запустили по Украине 433 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Среди них было 64 реактивных "Шахеда".

Вражеские дроны летели со сторон Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Миллерова в России, а также из временно оккупированного Донецка.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 371 вражеский беспилотник, в том числе 47 реактивных "Шахедов".

Результаты работы ПВО в ночь на 1 ноября / Фото Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения по 16 объектам. Еще на 14 объектах упали обломки сбитых дронов.

В Воздушных силах подчеркнули, что более 40 ударных беспилотников до сих пор находятся в воздухе. Боевые действия продолжаются, поэтому данные могут обновляться.

Напомним, в течение дня 31 октября захватчики выпустили по украинским городам 168 беспилотников, тогда как защитники неба обезвредили 122 дрона.