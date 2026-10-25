Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было запущено более 150 БПЛА: как сработала ПВО

В ночь на 25 октября российские войска запустили по Украине 153 ударных БПЛА различных типов. Украинским защитникам удалось сбить большинство вражеских БПЛА, однако не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Сколько дронов сбито?

Враг начал воздушное нападение с вечера 24 октября. Среди всех запущенных дронов 92 были реактивные "Шахеды", а также БПЛА типа "Гербера", "Бандероль", "Дань-Т" и имитаторы "Пародия".

Запуск целей враг осуществлял по нескольким направлениям в России и по оккупированным Крыму и Донецку.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 БпЛА, из которых 64 – реактивные аппараты.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях,

– добавили военные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Напомним, российские беспилотники атаковали Харьков. В результате ударов по торговому центру и гражданскому предприятию возникли пожары. Враг нанес повторный удар по спасателям, когда те ликвидировали последствия обстрела. В общей сложности пострадали четыре человека, в том числе три сотрудника ГСЧС.