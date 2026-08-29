Россия терроризировала Украину ракетами и сотнями БПЛА: как отработала ПВО, сколько попаданий

В ночь на 29 августа российские войска выпустили по территории Украины около 270 ударных дронов и несколько ракет. Украинским защитникам удалось сбить и подавить большинство беспилотников.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Откуда летели цели и каковы последствия

В ночь на 29 августа россияне нанесли удар противокорабельной ракетой "Оникс" и баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В то же время беспилотники типов Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия" запускались из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Донецкой области и Крыма.

Всего российские войска выпустили по территории Украины 267 ударных дронов.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Украинским защитникам удалось сбить и подавить 233 вражеских беспилотника в северных, южных, восточных и центральных областях.

Несмотря на эффективную работу защитников неба, зафиксировано попадание средств поражения в 15 точках, а также падение обломков еще в 4.

Часть вражеских средств не достигла своих целей, а информация о последствиях в настоящее время уточняется.

Напомним, что Россия в ночь на 29 августа подвергла Киев террористической атаке. К сожалению, зафиксированы разрушения жилых домов, также пострадали 2 человека.