В Иерусалиме неизвестный устроил стрельбу у синагоги: много погибших и раненых

Террорист начал стрельбу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Он пытался скрыться, но его убили правоохранители.

Сейчас известно о минимуме 7 жертв и еще 10 раненых. Уцелевшим людям медики оказывают помощь.

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Посетители синагоги рассказали журналистам, что полиция не приезжала около 20 минут. Отметили, что правоохранители не верили звонившим людям.

Детали трагедии

Инцидент произошел вечером 27 января вблизи синагоги. На месте трагедии находятся десятки правоохранителей. Они нашли пистолет, которым, вероятно, убили людей. Полиция ищет причастных к теракту. На место также прибыл министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Впоследствии в полиции рассказали, что террорист открыл огонь по выходившим из синагоги людям после вечерней пятничной молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, но его ликвидировали.

Мы увидели женщину и 4 мужчин, лежащих на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не дали признаков жизни, и нам пришлось сразу подтвердить их смерть, – рассказал фельдшер Фади Декидек.

Он отметил, что среди раненых была 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

"Мы знаем, как действовать во время такого. К сожалению, мы не можем забыть теракты, и мы переживаем каждый заново. Сейчас пора действовать профессионально", – добавил медик.



Пистолет, который был найден на месте теракта / Фото полиции Иерусалима

Известно, что среди раненых 20-летний и 30-летний мужчины в тяжелом состоянии и 14-летний подросток в состоянии средней тяжести. Также в состоянии средней тяжести эвакуировали 60-летнюю женщину.

Установили личность террориста

Полиция Израиля установила, что нападающий является жителем восточной части Иерусалима. Он был членом ХАМАСа – палестинского исламистского движения, которое Израиль признал террористическим. Организация запрещена в США, Канаде, Великобритании, Евросоюзе, Японии, а также Иордании и Египте.

На теракт отреагировал лидер оппозиции Израиля Яир Лапид.

"Мое сердце разрывается в эти суровые времена. Я выражаю свои соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и надеюсь на скорое выздоровление раненых. Нельзя позволить терроризму поднять голову", – сказал Лапид.

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