В Иерусалиме взошел Благодатный огонь, а россияне в это время бомбят Украину, – Ермак

В Иерусалиме 23 апреля сошел Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова. В это время российские военные продолжали наносить удары по Украине.

Цинизм и жестокость рашистов прокомментировал в телеграмме глава Офиса Президента Андрей Ермак.

К теме В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: впечатляющее видео

Он подчеркнул, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме во имя добра, пока российские военные бомбили Украину.

Россияне бомбят украинские города. Перед Пасхой. Еще раз демонстрируя, что для них нет ничего святого. Но добро победит. Украина победит,

– написал Ермак.

Напомним, что традиционное ежегодное восхождение Благодатного огня ждали миллионы людей по всему миру. В этом году в Храм Воскресения Христова допустили только 1,5 тысяч человек.

Важно! Угроза от России возможна в любое время, даже на Пасху. Поэтому украинцев призывают быть очень осторожными и соблюдать комендантские часы

В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: смотрите видео