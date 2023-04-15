В Иерусалиме 15 апреля сошел Благодатный огонь. Верующие радуются и передают огонь друг другу.

После обеда 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это ежегодная торжественная церемония, символизирующая нерукотворный свет Воскресения Христова.

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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: смотрите видео

На видео можно увидеть, как православные верующие встречают Благодатный огонь в 2023 году. Они радуются, что это случилось, ведь по легенде, если Благодатный огонь не сойдет, то начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

Также на кадрах видно, как священнослужитель зажигает свечи, чтобы передать огонь дальше. Полиция пытается сдержать нетерпеливых верующих, которые хотят прикоснуться к святыне самостоятельно. В храме раздаются праздничный звон и шум людей.

Скоро огонь развезут по странам

Свечи и лампады, зажженные возле храма, православные епархии развезут дальше по всему миру.

Отметим, что в нынешнем году израильская полиция существенно ограничила присутствие верующих в храме Гроба Господня. Внутри может находиться не более 1 800 человек, а на территории здания – до 1 200. Такие ограничения правоохранители применили в целях безопасности верующих. Также власти Израиля закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов-немусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.

Отметим, что в прошлые годы церемонию схождения Благодатного огня посещали до 10 тысяч человек.

Как будут праздновать Пасху в Украине

Почти в каждой области Украины, за исключением Закарпатской, ночью длится комендантский час – на Пасху его не будут отменять. В комендантский час запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком без спецпропуска.

Однако некоторые приходы, в том числе и в Киевской области, решили, что ночную службу будут проводить. Это не запрещено. Единственное условие для священников и верующих – не покидать помещения церквей и храмов до окончания комендантского часа. Однако если начнется воздушная тревога, можно и даже необходимо выйти на улицу, чтобы перейти к ближайшему укрытию.