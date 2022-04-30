В июне на встрече лидеров ЕС Украине дадут статус кандидата, – Стефанишина
В июне должна пройти встреча лидеров стран Европейского Союза. На ней, по словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Украине предоставит статус кандидата в члены ЕС.
В Брюсселе уже была обработана часть документов, которые передала Украина. Работу украинских властей оценили высоко. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире общенационального телемарафона.
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Уже в июне Украина может получить статус кандидата
Сейчас в Брюсселе работают над опросником, который заполнила и передала Украина. Ольга Стефанишина отметила, что в Евросоюзе высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ.
До конца следующей недели, по словам Стефанишиной, Украина намерена передать Евросоюзу книгу нашей государственности.
Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.
Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата,
– заявила Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что сейчас продолжаются переговоры с разными странами Евросоюза. Стефанишина подчеркнула, что сейчас происходит серьезный перелом, поэтому те страны, которые скептически относились или относятся к европейской перспективе Украины, изменят свою позицию.
Украина на пути к ЕС
- 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
- Во время своего визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен передала Зеленскому опросник кандидата на членство в Евросоюзе.
- 18 апреля Украина отправила заполненную первую часть опросника.
- По словам министра экономики Юлии Свириденко, наше государство рассчитывает на членство в Евросоюзе до 2024 года.
- Кстати, вслед за Украиной заявки на членство в ЕС подали Молдова и Грузия.
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