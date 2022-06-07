В июне в Турции состоятся учения НАТО Ramstein Dust II-2022

Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) пройдут в Турции с 20 по 28 июня.

Маневры Североатлантического альянса по развертыванию и готовности будут организованы на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной обороны Турции.

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В воскресенье, 5 июня, в Турцию прибыли сотрудники НАТО, переносные центры оперативно-тактического контроля и наземное военное оборудование.

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что обучение будет проходить совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022 (Анатолийский орел 2022), предоставляющим уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе в Конье.

В рамках обучения Anatolian Eagle 2022 система AWACS НАТО будет служить одним из основных элементов воздушного командования и управления вместе с нашими национальными воздушными самолетами раннего предупреждения и управления и нашими национальными центрами предупреждения контроля во время учений.

Военные учения НАТО в Балтийском море

Пока же НАТО проводит военные учения Baltops-22 в Балтийском море . Они стартовали 5 июня. Участие в этих учениях принимают 16 стран. Кроме 14 членов НАТО, это Швеция и Финляндия, которые подали заявку на вступление в Альянс. В них будут задействованы более 7000 моряков, лётчиков и морских пехотинцев, 75 самолетов и 45 кораблей. Будут продолжаться учения до 17 июня.

Стоит отметить, что именно Турция сейчас стоит на пути вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Официальная Анкара выдвинула ряд требований к этим странам, чтобы дать согласие на присоединение к Альянсу. В первую очередь – шодо поддержки Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической.

Еще одно требование – снятие санкций с Турции (в первую очередь на поставки оружия), наложенных на страну Финляндией и Швецией после того, как Турция начала военную операцию в Сирии.

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