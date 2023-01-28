Вылетели из одной базы: в Индии разбились сразу два истребителя

В Индии, в штате Мадхья-Прадеш, разбились сразу два самолета Военно-воздушных сил страны. Речь идет об истребителях Су-30 и Mirage-2000.

Местные СМИ сообщают, что вылет обоих истребителей производился с базы индийских ВВС в Гвалиоре.

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В результате авиакатастрофы есть жертвы

По данным Минобороны Индии, в Су-30 было два пилота, а в Mirage 2000 – один пилот. Из них двоим удалось катапультироваться, спасательные службы производили поиски третьего пилота.

Впоследствии NDTV сообщило о смерти одного из пилотов.

Что стало причиной падения самолетов

Отмечают, что следователи уже начали расследование причин крушения столкновения самолетов в воздухе.

Напомним, что в настоящее время военные учения проводят Россия и Беларусь. Так, во время одного из последних учебных полетов, прямо в воздухе, загорелся двигатель МиГ-31.

Россия тоже теряет самолеты на собственной территории. Так в октябре в России разбились два военных истребителя. Первый инцидент произошел 17 октября в Ейске, где разбился военный самолет Су-34.

В результате авиатрощи погибли по меньшей мере 15 человек, однако жертв может быть значительно больше. На городском кладбище обнаружили около 20 могил с погибшими.