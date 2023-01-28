Місцеві ЗМІ повідомляють, що виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі.
До теми Російський літак розбився у Північній Осетії: пілот не вижив
Внаслідок авіакатастрофи є жертви
За даними Міноборони Індії, в Су-30 було два пілоти, а у Mirage 2000 – один пілот. З них двом вдалося катапультуватися, рятувальні служби здійснювали пошуки третього пілота.
Згодом NDTV повідомило про смерть одного з пілотів.
Що стало причиною падіння літаків
Зазначають, що слідчі вже почали розслідування причин катастрофи зіткнення літаків в повітрі.
Нагадаємо, що наразі військові навчання проводить Росія й Білорусь. Так, під час одного з останнім навчальних польотів, просто у повітрі, загорівся двигун МіГ-31.
Росія теж втрачає літаки на власній території. Так у жовтні в Росії розбилися два військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34.
Унаслідок авіатрощі загинуло щонайменше 15 людей, однак жертв може бути значно більше. На міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими.