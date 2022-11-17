Про падіння літака пишуть російські пропагандисти, інформує 24 канал. Повідомляється, що в Північній Осетії впав одномоторний приватний літак.

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Унаслідок падіння літака загинув пілот

Літак впав неподалік аеродрому ДОСААФ під селом Гізель. За попередньою інформацією, 55-річний пілот, який орендував літак, загинув. На місці аварії працюють рятувальники.

Імовірною причиною аварії може бути технічна несправність. Літак належить місцевому мешканцю.

Нещодавно розбився російський вертоліт

Нещодавно у Костромській області Росії розбився вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. Унаслідок аварії, як повідомили в екстрених службах Росії, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Під час аварійної посадки вертольота загинув пацієнт, ще двоє фельдшерів та двоє пілотів отримали травми. Вертоліт забирав пацієнта з міста Шар'я, щоб доставити до костромської лікарні.

Крім того, у жовтні в Росії розбилися два військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34.

Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа та загинуло щонайменше 15 людей. Втім, жертв може бути значно більше, аніж офіційно повідомляють у Росії. На міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими.

Також 23 жовтня в російському Іркутську розбивсь ще один винищувач. Російський літак Су-30 влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. У Росії оприлюднили кілька версій, чому впав літак.

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