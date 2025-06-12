На борту были граждане 4 стран: кто летел самолетом, который разбился в Индии

На борту самолета, разбившегося в Индии, было более 240 человек. Известно, что это граждане 4 стран.

Больше всего в Лондонг летело индийцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News18.

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Кто был на борту самолета, разбившегося в Индии

На борту самолета Boeing Dreamliner, разбившегося в Индии, были граждане 4 стран. Это 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Учтено в частности членов экипажа. Эти данные предоставила официально компания Air India.

Всех раненых немедленно везут в ближайшие больницы.

Напомним, в Индии разбился самолет, совершавший рейс Ахмабад-Лондон. Пилоты разбившегося самолета,, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета, сообщил индийский регулятор.

Впоследствии самолет упал прямо на жилые кварталы.

Рейс был идентифицирован как Air India 171, который, по данным онлайн-трекеров рейсов, вылетел в 13:10 по местному времени из Международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде в аэропорт Гатвик в Лондоне.