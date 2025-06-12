Найбільше до Лондонга летіло індійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News18.

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Хто був на борту літака, що розбився в Індії

На борту літака Boeing Dreamliner, що розбився в Індії, були громадяни 4 країн. Це 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. Враховано зокрема членів екіпажу. Ці дані надала офіційно компанія Air India.

Усіх поранених негайно везуть до найближчих лікарень.

Нагадаємо, в Індії розбився літак, що здійснював рейс Ахмабад-Лондон. Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомив індійський регулятор.

Згодом літак впав прямо на житлові квартали.

Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.